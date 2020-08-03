Смог в Челябинске 4 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Утро 4 августа встретило челябинцев густым смогом, накрывшем весь город. Объявлены неблагоприятные для рассеивания выбросов предприятий метеоусловия (НМУ) первой степени опасности, сообщили URA.RU в Челябгидрометеоцентре.

«В разных городах НМУ были объявлены с 19 часов 31 июля. До 19 часов 4 августа этот режим действует на территории Челябинска, Магнитогорска, Коркино и Сатки», — сказали синоптики.

По прогнозу погоды на 4 августа в Челябинской области днем ожидается до +37 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер с порывами до 17, а при грозах — до 20 метров в секунду.

Фото: Челябгидрометеоцентр

Фото: Челябгидрометеоцентр