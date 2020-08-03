03 августа 2020
02 августа 2020

Челябинск накрыл густой смог. Прогноз синоптиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Челябинском. Челябинск, дым, смог, нму, неблагоприятные метеоусловия, экология, виды челябинска
Смог в Челябинске 4 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Проблемы экологии в Челябинске

Утро 4 августа встретило челябинцев густым смогом, накрывшем весь город. Объявлены неблагоприятные для рассеивания выбросов предприятий метеоусловия (НМУ) первой степени опасности, сообщили URA.RU в Челябгидрометеоцентре.

«В разных городах НМУ были объявлены с 19 часов 31 июля. До 19 часов 4 августа этот режим действует на территории Челябинска, Магнитогорска, Коркино и Сатки», — сказали синоптики.

По прогнозу погоды на 4 августа в Челябинской области днем ожидается до +37 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер с порывами до 17, а при грозах — до 20 метров в секунду.

Фото: Челябгидрометеоцентр
Фото: Челябгидрометеоцентр

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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