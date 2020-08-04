04 августа 2020
03 августа 2020

Тюменский чиновник получил высокий пост в Москве. Ему помог коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врио губернтора Курганской области Вадимом Шумковым. г. Курган, кресло губернатора, кресло чиновника
Александр Летюшев уже приступил к работе в центральном аппарате Роспотребнадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Начальник отдела эпидемиологического надзора тюменского управления Роспотребнадзора Александр Летюшев получил должность в центральном аппарате ведомства. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе Тюменской области. По версии инсайдеров агентства, карьерному росту чиновника помог коронавирус.

«А. Н. Летюшев переведен на работу в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — сообщили агентству в региональном оперштабе.

Какую именно должность получил Летюшев в Москве, оперативный штаб не сообщил. Инсайдер агентства, знакомый с ситуацией считает, что карьерному росту Летюшева поспособствовала пандемия коронавируса. «Он получил довольно высокий пост. И вполне заслуженно. Летюшев в феврале встречал эвакуированных из Китая россиян, где давал интервью местным журналистам. После этого большинство брифингов для СМИ на тему ситуации с коронавирусом в Тюменской области проводил именно Летюшев. Я думаю, Москва его старания заметила», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало о том, что в марте экс-глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова получила должность советника министра здравоохранения России. Куликова занималась, в том числе, организацией карантина эвакуированных из Китая граждан России и СНГ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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