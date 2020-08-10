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Самое актуальное в Тюменской области на 11 августа. Тобольск готовится к приезду Путина, мэр Тюмени заработал более 5 млн рублей за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук Руслан на избирательном участке. Тюмень , кухарук руслан, выборы, избирательный участок, голосование
Мэр Тюмени Руслан Кухарук в 2019 году заработал на 1,3 млн больше, чем годом ранее Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Тюмени отчитался о доходах — в Тобольске отреставрируют Кремль к приезду президента — в одном из сел дом разваливается от ветра — СК возбудил дело по факту смерти покупателя в строймагазине. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

Глава Тюмени за год заработал более 5 млн рублей

В Тобольске готовятся к приезду Путина

В тюменском селе от ветра разваливается дом

Выяснилась причина гибели рыбы в тюменской реке

Силовики возбудили дело по факту гибели мужчины в строительном магазине

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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