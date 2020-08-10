Мэр Тюмени Руслан Кухарук в 2019 году заработал на 1,3 млн больше, чем годом ранее
Мэр Тюмени отчитался о доходах — в Тобольске отреставрируют Кремль к приезду президента — в одном из сел дом разваливается от ветра — СК возбудил дело по факту смерти покупателя в строймагазине. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:
Глава Тюмени за год заработал более 5 млн рублей
- Доходы тюменского мэра Руслана Кухарука в 2019 году составили 5,4 млн рублей. В 2018 году Кухарук заработал на 1,3 млн рублей меньше.
В Тобольске готовятся к приезду Путина
- К визиту президента России Владимира Путина в Тобольске отреставрируют Тобольский Кремль. Реставраторам поручили завершить работы не позднее сентября.
В тюменском селе от ветра разваливается дом
- Жители одного из домов села Яр, сообщили URA.RU, что их дом в каждую минуту может развалиться — он шатается даже от ветра. Местная администрация запланировала переселение жильцов на 2027 год.
Выяснилась причина гибели рыбы в тюменской реке
- Массовая гибель рыбы в реке Аталык в районе деревни Нижнерепино Тобольского района произошла из-за жителей соседнего Булашовского сельского поселения, которые сделали насыпь, которая привела к обмелению водоема.
Силовики возбудили дело по факту гибели мужчины в строительном магазине
- Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 33-летнего мужчины в строительном гипермаркете в Тюмени. Сотруднику магазина, уронившему стройматериалы на покупателя, вменяют причинение смерти по неосторожности.
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