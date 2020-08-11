Названа причина высылки российских дипломатов из Словакии

Дипломаты покинули Словакию и вылетели на родину Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российских дипломатов выслали из Словакии в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович. Речь идет об убийстве боевика Зелимхана Хангошвили.

«Когда несколько дней назад мне рассказали о деятельности некоторых сотрудников российского посольства в Словакии и о подтверждениях злоупотребления нашими визами, чтобы совершать убийства в Германии, я сразу же понял, что такие действия не могут остаться без ответа», — цитирует Матовича информационное агентство TASR. Вместе с тем в соцсетях премьер Словакии отметил, что «бывают случаи, когда и для своих друзей нужно провести ограничительную черту».

Сотрудники посольства РФ в Словакии были объявлены в республике персонами нон грата. По данным пресс-секретаря дипломатического представительства России в Словакии Владислава Куликова, дипломаты вылетели уже на родину, пишет ТАСС.

В августе 2019 года в Берлине был убит 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Подозреваемый в убийстве был вскоре задержан. По данным местной полиции, это 49-летний россиянин. Немецкая прокуратура не исключила, что задержанный мог быть связан с российскими властями. После этого из Германии выслали двух российских дипломатов.

В Кремле заявили, что информация о причастности России к убийству является «беспочвенным предположением». Позже выяснилось, что Хангошвили был причастен к ряду террористических актов в России и находился в международном розыске.

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