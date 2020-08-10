СМИ: Словакия высылает российских дипломатов

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Клипарт. Сургут, портфель депутата, руки чиновника, дипломат
Подробности обвинений не сообщаются Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Словакии приняли решение выслать из страны российских дипломатов. По информации агентства Bloomberg, причиной стало обвинение в шпионаже.

«Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже», — говорится в материале словацкого агентства MARKÍZA. Подробности не сообщаются, однако известно, что представители российского МИД должны покинуть страну до конца недели.

В посольстве России в Словакии также не комментируют инцидент. Как пишет telegram-канал РИА «Новости», в МИД России уже пообещали зеркальный ответ. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, решение словацких властей вынуждает рассматривать ответные меры, сообщается в telegram-канале ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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