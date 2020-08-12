В России советуют ввести новый вид пособий из-за коронавируса

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Лекция Делягина. Сургут, делягин михаил
Государство не оказало достаточной поддержки бизнесу и гражданам в период пандемии, считает Михаил Делягин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россиянам с низким уровнем дохода стоит делать выплаты в размере двух прожиточных минимумов. С таким заявлением выступил Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

«Всем, у кого на счету меньше 30 тысяч, нужно в заявительном порядке предоставлять помощь в размере двух прожиточных минимумов», — заявил Делягин «Национальной службе новостей». По словам эксперта, это поможет поддержать покупательскую способность.

В период пандемии россиянам нужно было предоставить налоговые и коммунальные каникулы, отметил Делягин. Помимо этого, государству стоило ограничить повышение цен компаниями-монополистами и предоставить бесплатное кредитование микробизнесу, добавил он.

Пандемия коронавируса нанесла самый мощный за 16 лет удар по российскому бизнесу. По данным компании FinExpertiza, в марте совокупный убыток для российского бизнеса составил 277 миллиардов рублей. При этом весь мир может столкнуться с еще большим кризисом в ближайшее время. По прогнозам основателя Microsoft Билла Гейтса, последствия изменений климата нанесут больший ущерб, чем COVID-19, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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