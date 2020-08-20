20 августа 2020

Международные рейсы разрешат еще из трех российских городов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, газпром, самолет
Полеты могут осуществляться могут осуществляться с 20 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские власти разрешили возобновить международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Росавиации.

«В перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск», — пишет телеграм-канал «Подъем». Полеты российских и зарубежных авиакомпаний из перечисленных городов могут осуществляться с 20 августа, уточнили в Росавиации.

Россия прекратила международное сообщение после начала пандемии коронавируса. Все международные рейсы (кроме эвакуационных) были отменены. С 1 августа Россия возобновила международные полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Единственным региональным аэропортом, который получил право отправлять такие рейсы, стал аэропорт «Платов» Ростова-на-Дону (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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