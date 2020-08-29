Артемий Лебедев ранее назвал «Родину-мать» ужаснейшим произведением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дизайнер Артемий Лебедев, который ранее назвал уродским монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что Лебедев награждается «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента <…> сети „Интернет“». За это же вместе с ним награждена и глава лаборатории «ИнфоВотч» Наталья Касперская.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, чья «Студия Артемия Лебедева» регулярно выполняет госзаказы. В частности, десятки миллионов рублей она получает за проекты, которые финансирует бюджет Москвы. При этом Лебедев в своих соцсетях регулярно дает отзывы на различные дизайнерские решения и произведения культуры. Так на прошлой неделе в своем блоге на Youtube он назвал монумент «Родина-мать зовет!», созданный на Мамаевом кургане в память о битве под Сталинградом, «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства». В Госдуме такие слова посчитали недопустимыми, пишет сайт VSE42.Ru.

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