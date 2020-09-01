Бомж из ХМАО разбогател за счет компаний из Костромы и Ростова

27-летний житель Нижневартовска «заработал» более миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

27-летний бомж из Нижневартовска открыл фирму, через которую обманывал строительные организации по всей России. Об этом сообщает УМВД по Костромской области. Там уточнили, что с помощью нехитрых схем югорчанину удалось «заработать» в Костроме и Ростове более миллиона рублей.

«Жительница Костромы нашла в интернете объявление о продаже металлических труб. В ходе переписки продавец направил покупателю договор и счета, а взамен получил предоплату в размере 78 тысяч рублей. Спустя условленное время товар адресату так и не прибыл, а хозяин объявления перестал выходить на связь», — пояснили в костромском главке.

Женщина обратилась в полицию. Местные оперативники установили, что поставщик, обманувший костромчанку, ранее получил госконтракт в Ростове на общую сумму 960 тысяч рублей. Свои обязательства по нему он также не выполнил. Выяснилось, что фирма была оформлена на лицо без определенного места жительства из Нижневартовска. Мужчину задержали. На него заведено два уголовных дела.