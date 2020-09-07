Анна Шаяпова второй год ведет борьбу за возможность парковаться во дворе дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Нефтеюганска с ограниченными возможностями Анна Шаяпова только через суд с мэрией смогла добиться установки дорожного знака «парковка для инвалидов» во дворе дома. Однако это не позволило полностью решить проблему. О своих злоключениях URA.RU рассказала сама Шаяпова.

«Я инвалид третьей группы, у меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом. С помощью прокуратуры и обращения в суд удалось добиться, чтобы во дворе дома на парковке появилась специальная табличка. Однако, как выяснилось, в доме живет еще один инвалид. И теперь одна из двух его машин всегда припаркована на этом месте. Пришлось вновь обращаться в мэрию», — рассказала Шаяпова.

По словам женщины, чиновники обещают установить дополнительный дорожный знак только в 2021 году. Директор департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска Иван Мурзин пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

«URA.RU» ранее рассказывало, что соседи инвалида из Нижневартовска отказались оплачивать установку электроподъемника, потому что им бы пришлось оплачивать его покупку, а также расходы электроэнергии, которые, по предварительным расчетам, не превышали двух рублей с квартиры ежемесячно.