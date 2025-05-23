23 мая 2025

Шквалистый ветер разрушил здания и повалил деревья в ХМАО. Фото

В Когалыме повреждены здания и автомобили после сильного ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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В Когалыме после штормого ветра повалило деревья (архивное фото)
В Когалыме после штормого ветра повалило деревья (архивное фото) Фото:

В ночь с 23 на 24 мая в Когалыме (ХМАО) из-за мощного шквалистого ветра были повреждены фасады зданий, повалены деревья, а также зафиксированы повреждения автомобилей и малых архитектурных форм. Об этом сообщил глава города Тимур Агадуллин в своем официальном telegram-канале.

«Порывами ветра сорвана обшивка нескольких зданий, повалило деревья, повреждены малые архитектурные формы, автомобили. Лично выехал на объекты. Нанесенный ущерб устанавливается. Но к счастью, никто из горожан не пострадал», — написал Агадуллин.

К ликвидации последствий урагана привлечены все оперативные службы города. К работе также подключились сотрудники нефтяных предприятий, которые помогают устранять повреждения. Жителей города призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Глава Когалыма пообещал информировать население о ходе восстановительных работ и завершении ликвидации последствий стихии.

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В ночь с 23 на 24 мая в Когалыме (ХМАО) из-за мощного шквалистого ветра были повреждены фасады зданий, повалены деревья, а также зафиксированы повреждения автомобилей и малых архитектурных форм. Об этом сообщил глава города Тимур Агадуллин в своем официальном telegram-канале. «Порывами ветра сорвана обшивка нескольких зданий, повалило деревья, повреждены малые архитектурные формы, автомобили. Лично выехал на объекты. Нанесенный ущерб устанавливается. Но к счастью, никто из горожан не пострадал», — написал Агадуллин. К ликвидации последствий урагана привлечены все оперативные службы города. К работе также подключились сотрудники нефтяных предприятий, которые помогают устранять повреждения. Жителей города призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Глава Когалыма пообещал информировать население о ходе восстановительных работ и завершении ликвидации последствий стихии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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