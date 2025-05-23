В ночь с 23 на 24 мая в Когалыме (ХМАО) из-за мощного шквалистого ветра были повреждены фасады зданий, повалены деревья, а также зафиксированы повреждения автомобилей и малых архитектурных форм. Об этом сообщил глава города Тимур Агадуллин в своем официальном telegram-канале.
«Порывами ветра сорвана обшивка нескольких зданий, повалило деревья, повреждены малые архитектурные формы, автомобили. Лично выехал на объекты. Нанесенный ущерб устанавливается. Но к счастью, никто из горожан не пострадал», — написал Агадуллин.
К ликвидации последствий урагана привлечены все оперативные службы города. К работе также подключились сотрудники нефтяных предприятий, которые помогают устранять повреждения. Жителей города призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Глава Когалыма пообещал информировать население о ходе восстановительных работ и завершении ликвидации последствий стихии.
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