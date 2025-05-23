23 мая 2025

Как жителям ХМАО бесплатно съездить летом в отпуск

Жители ХМАО могут бесплатно съездить летом в отпуск благодаря северным льготам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд жителей ХМАО к месту отдыха и обратно может компенсироваться работнику и членам его семьи
Проезд жителей ХМАО к месту отдыха и обратно может компенсироваться работнику и членам его семьи Фото:

Работающие жители Югры и пенсионеры могут сэкономить на отпуске один раз в два года. О льготах для северян рассказала URA.RU эксперт в области кадрового дела Юлия Шихман.

«Работники городов ХМАО могут рассчитывать на удлиненный оплачиваемый отпуск и компенсацию проезда к месту отдыха за счет работодателя», — рассказала собеседница агентства. Согласно трудовому кодексу РФ, жителям Югры предоставляется дополнительный северный отпуск.

Число дней зависит от территории проживания. В ХМАО есть две группы: к территориям Крайнего Севера отнесены Белоярский и Березовский районы. Здесь дополнительно работник получает 24 дня отпуска. Остальные муниципалитеты считаются приравненными к районам Крайнего Севере, в таких случаях дополнительный отпуск составит 16 дней. Если у работника есть право на другие дополнительные отпуска например, за ненормированный рабочий день, они суммируются.

Эксперт уточняет, что проезд к месту отдыха и обратно может компенсироваться не только работнику, но и членам его семьи: супругу, детям до 18 лет и студентам-очникам до 23 лет. Но только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или положением организации о порядке предоставления отпусков. Для оформления такой льготы достаточно подать заявление на отпуск и предоставить документы о составе семьи.

Проезд раз в два года может быть оплачен работодателем в случае путешествия на самолете, поезде, машине. Для этого необходимо будет предоставить проездные документы или чеки с бензозаправок. Также на оплату проезда по аналогичной схеме могут рассчитывать пенсионеры, для этого им необходимо обратиться в Социальный фонд.

По России летом югорчане чаще путешествуют в крупные города страны и самые популярные курорты. При этом в большинстве случаев стараются бронировать поездки заранее. «Раннее бронирование с каждым годом становится все популярнее и популярнее. По России многие ездят. Это Москва, Тюмень, Калининград, Сочи», — поясняет журналисту URA.RU владелица агентства путешествий Елена Соловьева.

Ранее URA.RU рассказывало, как купить доступные авиабилеты на летние зарубежные курорты. Чтобы перелет вышел дешевле, турагенты советуют покупать билеты зимой, а также сэкономить можно, запланировав путешествие на вторую половину мая или конец июня.

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Работающие жители Югры и пенсионеры могут сэкономить на отпуске один раз в два года. О льготах для северян рассказала URA.RU эксперт в области кадрового дела Юлия Шихман. «Работники городов ХМАО могут рассчитывать на удлиненный оплачиваемый отпуск и компенсацию проезда к месту отдыха за счет работодателя», — рассказала собеседница агентства. Согласно трудовому кодексу РФ, жителям Югры предоставляется дополнительный северный отпуск. Число дней зависит от территории проживания. В ХМАО есть две группы: к территориям Крайнего Севера отнесены Белоярский и Березовский районы. Здесь дополнительно работник получает 24 дня отпуска. Остальные муниципалитеты считаются приравненными к районам Крайнего Севере, в таких случаях дополнительный отпуск составит 16 дней. Если у работника есть право на другие дополнительные отпуска например, за ненормированный рабочий день, они суммируются. Эксперт уточняет, что проезд к месту отдыха и обратно может компенсироваться не только работнику, но и членам его семьи: супругу, детям до 18 лет и студентам-очникам до 23 лет. Но только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или положением организации о порядке предоставления отпусков. Для оформления такой льготы достаточно подать заявление на отпуск и предоставить документы о составе семьи. Проезд раз в два года может быть оплачен работодателем в случае путешествия на самолете, поезде, машине. Для этого необходимо будет предоставить проездные документы или чеки с бензозаправок. Также на оплату проезда по аналогичной схеме могут рассчитывать пенсионеры, для этого им необходимо обратиться в Социальный фонд. По России летом югорчане чаще путешествуют в крупные города страны и самые популярные курорты. При этом в большинстве случаев стараются бронировать поездки заранее. «Раннее бронирование с каждым годом становится все популярнее и популярнее. По России многие ездят. Это Москва, Тюмень, Калининград, Сочи», — поясняет журналисту URA.RU владелица агентства путешествий Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, как купить доступные авиабилеты на летние зарубежные курорты. Чтобы перелет вышел дешевле, турагенты советуют покупать билеты зимой, а также сэкономить можно, запланировав путешествие на вторую половину мая или конец июня.
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