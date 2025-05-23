Как жителям ХМАО бесплатно съездить летом в отпуск

Работающие жители Югры и пенсионеры могут сэкономить на отпуске один раз в два года. О льготах для северян рассказала URA.RU эксперт в области кадрового дела Юлия Шихман.
«Работники городов ХМАО могут рассчитывать на удлиненный оплачиваемый отпуск и компенсацию проезда к месту отдыха за счет работодателя», — рассказала собеседница агентства. Согласно трудовому кодексу РФ, жителям Югры предоставляется дополнительный северный отпуск.
Число дней зависит от территории проживания. В ХМАО есть две группы: к территориям Крайнего Севера отнесены Белоярский и Березовский районы. Здесь дополнительно работник получает 24 дня отпуска. Остальные муниципалитеты считаются приравненными к районам Крайнего Севере, в таких случаях дополнительный отпуск составит 16 дней. Если у работника есть право на другие дополнительные отпуска например, за ненормированный рабочий день, они суммируются.
Эксперт уточняет, что проезд к месту отдыха и обратно может компенсироваться не только работнику, но и членам его семьи: супругу, детям до 18 лет и студентам-очникам до 23 лет. Но только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или положением организации о порядке предоставления отпусков. Для оформления такой льготы достаточно подать заявление на отпуск и предоставить документы о составе семьи.
Проезд раз в два года может быть оплачен работодателем в случае путешествия на самолете, поезде, машине. Для этого необходимо будет предоставить проездные документы или чеки с бензозаправок. Также на оплату проезда по аналогичной схеме могут рассчитывать пенсионеры, для этого им необходимо обратиться в Социальный фонд.
По России летом югорчане чаще путешествуют в крупные города страны и самые популярные курорты. При этом в большинстве случаев стараются бронировать поездки заранее. «Раннее бронирование с каждым годом становится все популярнее и популярнее. По России многие ездят. Это Москва, Тюмень, Калининград, Сочи», — поясняет журналисту URA.RU владелица агентства путешествий Елена Соловьева.
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