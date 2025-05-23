23 мая 2025

В ХМАО нефтяники встретили медведицу с медвежатами. Видео

В Нижневартовском районе возле месторождения встретили медведей
© Служба новостей «URA.RU»
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Возле месторождения гуляли медведица и два медвежонка
Возле месторождения гуляли медведица и два медвежонка Фото:

В районе одного из месторождений Нижневартовского района (ХМАО) сотрудники нефтяной компании при объезде территррии встретили медведицу с двумя медвежатами. Об этом сообщили в telegram-канале «Мегаполис Югра».

«Сегодня утром вблизи одной из кустовых площадок Нижневартовского района гуляла медведица с двумя медвежатами. Нефтяники молодцы — не стали пытаться подкормить хищников», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе ХМАО были зафиксированы случаи появления медведей. Диких животных наблюдали на территориях Киняминского и Средне-Угутского нефтяных месторождений.

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В районе одного из месторождений Нижневартовского района (ХМАО) сотрудники нефтяной компании при объезде территррии встретили медведицу с двумя медвежатами. Об этом сообщили в telegram-канале «Мегаполис Югра». «Сегодня утром вблизи одной из кустовых площадок Нижневартовского района гуляла медведица с двумя медвежатами. Нефтяники молодцы — не стали пытаться подкормить хищников», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе ХМАО были зафиксированы случаи появления медведей. Диких животных наблюдали на территориях Киняминского и Средне-Угутского нефтяных месторождений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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