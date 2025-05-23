В районе одного из месторождений Нижневартовского района (ХМАО) сотрудники нефтяной компании при объезде территррии встретили медведицу с двумя медвежатами. Об этом сообщили в telegram-канале «Мегаполис Югра».
«Сегодня утром вблизи одной из кустовых площадок Нижневартовского района гуляла медведица с двумя медвежатами. Нефтяники молодцы — не стали пытаться подкормить хищников», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе ХМАО были зафиксированы случаи появления медведей. Диких животных наблюдали на территориях Киняминского и Средне-Угутского нефтяных месторождений.
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