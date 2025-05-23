В еще одном районе ХМАО ввели режим повышенной готовности

В Нижневартовском районе ХМАО ввели режим повышенной готовности. Меры приняты в связи с обострившейся паводковой обстановкой и риском затопления сразу нескольких населенных пунктов, сообщили в мэрии муниципалитета.
«Соответствующее постановление подписано в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с высоким уровнем воды в реке Оби в период весенне-летнего половодья. На основании постановления администрации Нижневартовского района с 08:00 часов 23 мая 2025 года на территории района введён режим „Повышенная готовность“» — написано в telegram-канале ведомства.
В зоне потенциального подтопления оказались деревни Соснина, Вампугол и Вату, села Былино, Ларьяк и Корлики, а также дачные некоммерческие товарищества, расположенные в пойме реки Обь. Власти мобилизовали силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создали 10 пунктов временного размещения на базе школ в поселках Излучинск и Вата. Кроме того, сформированы оперативные группы для ликвидации возможных последствий ЧС, ведется мониторинг паводковой ситуации и готовятся мероприятия по эвакуации жителей при необходимости.
В ХМАО из-за весеннего разлива рек затопило почти 200 приусадебных участков в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, а также в Сургутском и Нефтеюганском районах. Только 22 мая число подтопленных участков увеличилось на три десятка
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