Тюменский избирком подсчитал более 70% голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На довыборах в тюменскую областную думу уверенно лидирует кандидат от «Единой России» Юрий Баранчук. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к региональному избиркому. Он пояснил, что на данный момент подсчитано больше 70% голосов избирателей.

«Баранчук на довыборах уверенно опережает конкурентов. За него проголосовало более 50% избирателей. Это данные после подсчета 70% голосов. Остальные кандидаты идут ровно. Среди них, в плане количества набранных голосов, явных лидеров нет», — заявил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что на выборах в думы муниципальных образований региона также лидируют кандидаты от «Единой России». Хотя в целом, явка на едином дне голосования в Тюменской область показала рекордно низкие результаты. Ожидается, что брифинг тюменского избиркома, на котором будут озвучены официальные данные по итогам выборов, состоится 14 сентября.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области проходит единый день голосования. Основная интрига кампании заключается в том, кто займет освободившееся кресло депутата областной думы после повышения Валерия Фалькова до министра науки и высшего образования РФ.