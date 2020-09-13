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11 сентября 2020

В Тюмени назван главный претендент на место Фалькова в облдуме. ИНСАЙД

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок №1551 в лицее имени Дягилева. Екатеринбург, выборы, флаг россии, избирательный участок, голосование, избирательный участок1551
Тюменский избирком подсчитал более 70% голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На довыборах в тюменскую областную думу уверенно лидирует кандидат от «Единой России» Юрий Баранчук. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к региональному избиркому. Он пояснил, что на данный момент подсчитано больше 70% голосов избирателей.

«Баранчук на довыборах уверенно опережает конкурентов. За него проголосовало более 50% избирателей. Это данные после подсчета 70% голосов. Остальные кандидаты идут ровно. Среди них, в плане количества набранных голосов, явных лидеров нет», — заявил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что на выборах в думы муниципальных образований региона также лидируют кандидаты от «Единой России». Хотя в целом, явка на едином дне голосования в Тюменской область показала рекордно низкие результаты. Ожидается, что брифинг тюменского избиркома, на котором будут озвучены официальные данные по итогам выборов, состоится 14 сентября.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области проходит единый день голосования. Основная интрига кампании заключается в том, кто займет освободившееся кресло депутата областной думы после повышения Валерия Фалькова до министра науки и высшего образования РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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