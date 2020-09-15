15 сентября 2020
14 сентября 2020

В Пермском крае школьников перевели на дистант

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Занятия в пермских школах проводят удаленно Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае еще несколько школ перевели учеников на дистанционное обучение. Карантин введен в образовательных учреждениях города Кунгура и Юсьвинского района.

«В целях предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, роста заболеваемости среди обучающихся школы […] принято решение приостановить учебный процесс с 16 по 25 сентября. Учителям начальных классов, учителям-предметникам при обучении применять дистанционные формы в 1-11 классах», — сообщается в официальной группе юсьвинской школы им. Котельниковой в соцсетях.

На карантин закрыты также четыре класса в городских школах Кунгура, пишет местная газета «Искра» со ссылкой городское управление образования. Уточняется, что ни одного случая заражения коронавирусом у школьников не выявлено. Изоляция связана с тем, что очаг заболевания находится среди близких родственников учеников.

URA.RU рассказывало, что карантин введен в школе-гимназии №9 города Чайковский, где зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди учащихся и педагогов школы. На минувшей неделе на дистанционное обучение были переведены несколько школ Перми и Соликамска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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