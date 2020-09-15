В Пермском крае школьников перевели на дистант

Занятия в пермских школах проводят удаленно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае еще несколько школ перевели учеников на дистанционное обучение. Карантин введен в образовательных учреждениях города Кунгура и Юсьвинского района.

«В целях предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, роста заболеваемости среди обучающихся школы […] принято решение приостановить учебный процесс с 16 по 25 сентября. Учителям начальных классов, учителям-предметникам при обучении применять дистанционные формы в 1-11 классах», — сообщается в официальной группе юсьвинской школы им. Котельниковой в соцсетях.

На карантин закрыты также четыре класса в городских школах Кунгура, пишет местная газета «Искра» со ссылкой городское управление образования. Уточняется, что ни одного случая заражения коронавирусом у школьников не выявлено. Изоляция связана с тем, что очаг заболевания находится среди близких родственников учеников.

URA.RU рассказывало, что карантин введен в школе-гимназии №9 города Чайковский, где зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди учащихся и педагогов школы. На минувшей неделе на дистанционное обучение были переведены несколько школ Перми и Соликамска.