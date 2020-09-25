Песков рассказал об уничтожении «Новичка»

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что все запасы «Новичка» уничтожены Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

В заявлениях МИД России и главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о производстве и уничтожении вещества «Новичок» в стране нет противоречий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в российском МИДе заявили, что на территории России никогда не изготавливали «Новичок». А руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что все запасы «Новичка» уничтожены. Речь шла и о производстве, и о старых запасах боевых веществ. «Здесь нет противоречий, и не нужно цепляться за отдельные слова. Однозначно Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия уничтожены, это сертифицировано международными наблюдателями. […] Россия выполнила все свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия, и оно было уничтожено на территории России», — заявил представитель Кремля во время конференц-колла.

Ранее врачи из Германии сообщили, что в анализах блогера Алексея Навального были найдены следы яда из группы «Новичок», передает «Царьград». Однако Нарышкин заявил, что в организме блогера на момент вылета из России в ФРГ не содержалось никаких отравляющих веществ. Это также подтверждает врач омской больницы, куда доставили блогера. В свою очередь, ученый Леонид Ринк утверждает, что «Новичок» — не единственное вещество, которое могло повлиять на холинэстеразу в организме Навального, пишет агентство Nation News.

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