В ХМАО на сутки задержали вылет самолета из-за ЧП с птицами

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиапроисшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска. Из-за этого на сутки задержан вылет рейса в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«Причина задержки рейса — столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска. Авиакомпанией организована замена воздушного судна», — говорится в сообщении уральской транспортной прокуратуры.

На рейс было зарегистрировано 62 пассажира, из них 43 уже улетело самолетом авиакомпании S7. Остальные пассажиры размещены в гостинице и дожидаются вылета 30 сентября. «Сургутским транспортным прокурором проводится проверка исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов», — добавили в надзорном ведомстве. Судя по фото, размещенному в telegram-канале Aviaincidents, самолет «Аэрофлота» получил механические повреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за аналогичной ситуации был задержан рейс из Перми в Москву. Птица была обнаружена в двигателе самолета при предполетном осмотре.

Фюзеляж самолета был поврежден после столкновения со стаей птиц Фото: telegram-канал Aviaincidents