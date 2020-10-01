Единороссы обсудят с Мишустиным проект федерального бюджета

Андрей Турчак выступил в поддержку проекта федерального бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021—2023 годы, который был внесен правительством РФ в Госдуму. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия несколько месяцев работала над документом вместе с кабмином. В ближайшее время партийцы намерены встретиться с членами правительства.

«Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села — это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена», — сказал Турчак.

В ближайшее время Андрей Турчак вместе с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым планирует провести встречу с вице-премьерами, а затем и с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно», — заключил секретарь генсовета партии.

Правительство РФ 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Согласно проекту, доходы бюджета в 2021 году составят 18,77 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей.