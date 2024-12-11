«Коммерсант»: в России собираются идентифицировать пользователей видеоигр

12 декабря 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Личность геймеров предлагается проверять через портал Госуслуг Фото: Роман Наумов © URA.RU Законодатели решили, что необходимо вводить правила для идентификации пользователей видеоигр. Группа сенаторов и депутатов разработала законопроект, который скоро будет внесен в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. «Закон обяжет онлайн-платформы сообщать пользователям о содержании видеоигр, а издателей — выявлять игроков с помощью их мобильного номера или через портал „Госуслуги“. Законопроекте носит название „О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ“ и он будет представлен в Госдуме в ближайшее время», — сообщает « Коммерсант ». Эксперты считают этот законопроект излишним, так как в России уже проводится эксперимент по добровольной маркировке игр. Предложенные правила требуют от издателей сообщать, если игра содержит нецензурную лексику, сцены насилия или жестокости. Кроме того, при регистрации пользователей магазины видеоигр должны будут проверять их личность по мобильному номеру, через портал «Госуслуги» или по единой биометрической системе. Авторами документа стали представители комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин и Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Также в разработке инициативы приняли участие сенаторы Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова. Компания «Сайберия Нова» предоставит более чем 1,5 тысячам компьютерным клубам в России возможность бесплатно скачать игру «Смута». Это будет происходить в партнерстве с сервисом VK Play, что позволит охватить еще большее количество любителей компьютерных игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законодатели решили, что необходимо вводить правила для идентификации пользователей видеоигр. Группа сенаторов и депутатов разработала законопроект, который скоро будет внесен в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. «Закон обяжет онлайн-платформы сообщать пользователям о содержании видеоигр, а издателей — выявлять игроков с помощью их мобильного номера или через портал „Госуслуги“. Законопроекте носит название „О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ“ и он будет представлен в Госдуме в ближайшее время», — сообщает «Коммерсант». Эксперты считают этот законопроект излишним, так как в России уже проводится эксперимент по добровольной маркировке игр. Предложенные правила требуют от издателей сообщать, если игра содержит нецензурную лексику, сцены насилия или жестокости. Кроме того, при регистрации пользователей магазины видеоигр должны будут проверять их личность по мобильному номеру, через портал «Госуслуги» или по единой биометрической системе. Авторами документа стали представители комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин и Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Также в разработке инициативы приняли участие сенаторы Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова. Компания «Сайберия Нова» предоставит более чем 1,5 тысячам компьютерным клубам в России возможность бесплатно скачать игру «Смута». Это будет происходить в партнерстве с сервисом VK Play, что позволит охватить еще большее количество любителей компьютерных игр.