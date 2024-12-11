Минобороны РФ подало в суд на структуру «Ростеха»

Министерство обороны России подало иск к Конструкторскому бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Ведомство требует взыскать неустойку в размере 7,8 млрд рублей за невыполнение обязательств по договорам поставки товаров. Сведения об этом находятся в картотеке Арбитражного суда Москвы.
«Иск зарегистрирован 2 декабря. Предварительное судебное заседание назначено на 28 января 2025 года. Суд отклонил ходатайство Минобороны о рассмотрении дела в закрытом режиме», — следует из документов суда.
КБП известно своей разработкой и производством широкой номенклатуры вооружений, включая противотанковые комплексы «Корнет» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Источник из оборонно-промышленного комплекса предполагает, что иск может быть связан не с критически важными системами вооружений, а, предположительно, с поставками тренажеров.
Это не первый случай обращения ведомства в суд против оборонных предприятий. Ранее министерство уже подавало иски к другим производителям военной техники и оборудования, включая ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“, с требованием взыскать неустойку за невыполнение контрактных обязательств.
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