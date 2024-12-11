Экономист Дайнеко: часть россиян освободили от налога по вкладам

Налог по вкладам можно будет не платить тем россиянам, у которых процентный доход не превысил 210 тысяч рублей. Об этом заявила Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».
«Налог по вкладам не платят те, чей процентный доход не превысил установленной законом суммы, в остальных случаях это необходимо сделать, даже если не пришло уведомление от налоговой. Необлагаемая сумма процентного дохода за 2024 год, — 210 тысяч рублей. Если доход выше, в 2025 году потребуется уплатить налог с суммы превышения», — цитируют Дайнеко РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, как можно снизить налог по вкладам. Это можно сделать на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика. Подробнее — в материале URA.RU.
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