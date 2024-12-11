Минобороны пообещало ответ Киеву на атаку вглубь РФ: главное об СВО на Украине 11 декабря

Украину будет ждать ответный удар после атаки на Таганрог. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там также заявили, что ВС РФ удалось освободить часть Курской области и нанести удар по личному составу ВСУ. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 11 декабря — в материале URA.RU.
Россия даст ответ Киеву на удар по Таганрогу
Утром 11 декабря Украина нанесла ракетный удар по военному аэродрому в Таганроге, использовав шесть ракет ATACMS, сообщило Минобороны РФ. Две ракеты были сбиты, остальные отклонены средствами РЭБ. По данным военных, разрушений нет. В ведомстве заявили, что атака по военному аэродрому не останется без ответа.
Украина готова к переговорам с РФ
Советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать переговоры с Россией, но не на российских условиях. Он отметил, что речь идет вовсе не о заключении перемирия, а в большей степени о заморозке конфликта.
Подоляк подчеркнул, что если процесс будет проходить на непонятной юридической площадке и с ультимативными требованиями России, то положительных результатов не будет. Он также добавил, что простого решения ждать не стоит, так как Украина потребует справедливых условий.
Сейчас «самые опасные недели конфликта» на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ближайшие дни будут самыми опасными в конфликте на Украине. Он отметил, что предпринимаются все возможные дипломатические усилия для прекращения огня и мирных переговоров.
ВС РФ уничтожают украинские силы на харьковском направлении
Российские войска активно уничтожают ВСУ на харьковском направлении с помощью артиллерии и авиации, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил, что ситуация на фронте стабильная, российские военные планомерно уничтожают противника.
ВС России освободили Дарьино и Плехово
В Минобороны РФ сообщили, что российской армии удалось освободить от украинских сил Дарьино и Плехово в Курской области. По словам командира Дикой дивизии Донбасса Ахра Авидзба, освобождение села Плехово в скором времени позволит взять под огневой контроль трассу до Суджи, по которой идет снабжение украинских сил в городе.
Экипаж Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области
ВС РФ продолжают операции по вытеснению вражеских войск с территории Курской области. Экипаж вертолета Ка-52М ударил по позициям и личному составу ВСУ. После атаки летчики выполнили сложные маневры на низкой высоте и вернулись обратно, используя тепловые ловушки для защиты от зенитных ракетных комплексов, передает Пятый канал.
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