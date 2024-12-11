11 декабря 2024

РБК: россияне выбрали свой национальный вид спорта

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В топе национальных видов спорта футбол и фигурное катание
В топе национальных видов спорта футбол и фигурное катание Фото:

Россияне выбрали хоккей национальным видом спорта согласно результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За игру с шайбой проголосовало 27% респондентов, сообщает РБК Спорт.

«На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным спортом, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%», — говорится в исследовании.

Так же россияне называли национальным лыжный спорт — 6%, гимнастику — 5%, самбо — 5%, биатлон — 3%. Из необычных были названы лапта — 2% и литрбол — 1%.  

Исследование проводилось методом обзвона более полутора тысяч россиян. По данным ВЦИОМ, погрешность составляет не более 2,5%.

1 декабря россияне празднуют Всероссийский день хоккея. Как отмечают в России этот праздник — в материалеURA.RU.

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Россияне выбрали хоккей национальным видом спорта согласно результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За игру с шайбой проголосовало 27% респондентов, сообщает РБК Спорт. «На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным спортом, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%», — говорится в исследовании. Так же россияне называли национальным лыжный спорт — 6%, гимнастику — 5%, самбо — 5%, биатлон — 3%. Из необычных были названы лапта — 2% и литрбол — 1%.   Исследование проводилось методом обзвона более полутора тысяч россиян. По данным ВЦИОМ, погрешность составляет не более 2,5%. 1 декабря россияне празднуют Всероссийский день хоккея. Как отмечают в России этот праздник — в материалеURA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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