РБК: россияне выбрали свой национальный вид спорта

Россияне выбрали хоккей национальным видом спорта согласно результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За игру с шайбой проголосовало 27% респондентов, сообщает РБК Спорт.
«На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным спортом, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%», — говорится в исследовании.
Так же россияне называли национальным лыжный спорт — 6%, гимнастику — 5%, самбо — 5%, биатлон — 3%. Из необычных были названы лапта — 2% и литрбол — 1%.
Исследование проводилось методом обзвона более полутора тысяч россиян. По данным ВЦИОМ, погрешность составляет не более 2,5%.
1 декабря россияне празднуют Всероссийский день хоккея. Как отмечают в России этот праздник — в материалеURA.RU.
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