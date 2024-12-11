11 декабря 2024

Путин: проект магистрали между Москвой и Петербургом станет дороже

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Путин призвал не допускать необоснованного роста цен на ВСМ
Путин призвал не допускать необоснованного роста цен на ВСМ Фото:

Удорожание проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург неизбежно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Удорожание неизбежно (проекта ВСМ — прим. URA.RU), это очевидно, и не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась — это понятно, а связано это с ключом, прежде всего — с ключевой ставкой. С удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков», — сказал Путин.

В ходе совещания также обсуждались меры по минимизации финансовых рисков проекта. В частности, рассматривалась возможность увеличения государственной поддержки и пересмотра условий сотрудничества с банковскими учреждениями для оптимизации затрат на проект. Путин также потребовал не допустить необоснованного завышения цен на постройку ВСМ.

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Удорожание проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург неизбежно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Удорожание неизбежно (проекта ВСМ — прим. URA.RU), это очевидно, и не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась — это понятно, а связано это с ключом, прежде всего — с ключевой ставкой. С удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков», — сказал Путин. В ходе совещания также обсуждались меры по минимизации финансовых рисков проекта. В частности, рассматривалась возможность увеличения государственной поддержки и пересмотра условий сотрудничества с банковскими учреждениями для оптимизации затрат на проект. Путин также потребовал не допустить необоснованного завышения цен на постройку ВСМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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