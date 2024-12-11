Путин: проект магистрали между Москвой и Петербургом станет дороже

Удорожание проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург неизбежно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Удорожание неизбежно (проекта ВСМ — прим. URA.RU), это очевидно, и не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась — это понятно, а связано это с ключом, прежде всего — с ключевой ставкой. С удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков», — сказал Путин.
В ходе совещания также обсуждались меры по минимизации финансовых рисков проекта. В частности, рассматривалась возможность увеличения государственной поддержки и пересмотра условий сотрудничества с банковскими учреждениями для оптимизации затрат на проект. Путин также потребовал не допустить необоснованного завышения цен на постройку ВСМ.
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