Депутат Госдумы раскрыл истоки коррупционного скандала в ХМАО

Евгений Марков вспомнил скандал, произошедший два года назад Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Депутат Государственной думы Евгений Марков счел закономерным коррупционный скандал в правительственных структурах ХМАО из-за продажи имущества фонда поколений Югры. Своим мнением на этот счет парламентарий поделился с URA.RU.

«Два года назад в думе во время правительственного часа (Марков до 2019 года являлся депутатом думы ХМАО — прим. ред.) мы обсуждали процедурные моменты, связанные с реализацией имущества фонда поколений Югры. И уже тогда чиновникам было указано на то, что менеджеры очень вольно трактуют подходы к выполнению задач, которые поставлены губернатором и правительством. Но к нашим словам никто не прислушался», — прокомментировал Марков.

Депутат Госдумы также добавил, что в этом коррупционном скандале он порадовался за профессионализм силовиков, но расстроился из-за удара по имиджу госвласти. В югорское правительство был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что окружной следственный комитет возбудил уголовное дело против директора «УК Промышленные парки Югры» Андрея Семичева по подозрению в превышении полномочий. По версии следствия, он по заниженным ценам продавал предпринимателям недвижимость и земельные участки, принадлежащие фонду поколений Югры.