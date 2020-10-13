13 октября 2020

Следователи объяснили причину обысков в правительстве ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День второй. Сочи, галстук
В доме у топ-менеджера «УК промышленные парки Югры» Андрея Семичева прошли обыски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске подозревается в превышении должностных полномочий директор акционерного общества «УК Промышленные парки Югры» Андрей Семичев. Эта структура принадлежит окружному правительству. О возбуждении уголовного дела URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, подозреваемый в конце 2018 года продал 29 объектов недвижимости и земельных участков в Нефтеюганском районе предпринимателю по заниженной в два раза стоимости. «В результате противоправных действий подозреваемого акционерному обществу и его собственнику — Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре причинен ущерб на сумму более 43 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Тюменской области и при поддержке ОМОН провели обыски в офисе акционерного общества, окружного правительства, а также по месту жительства подозреваемого и иных лиц. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, принимаются меры по установлению всех участников преступной схемы, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому», — добавили в пресс-службе СК по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало об обысках, которые прошли в ряде правительственных структур ХМАО. Эти оперативные мероприятия как раз и происходили в рамках расследования этого уголовного дела.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...