Следователи объяснили причину обысков в правительстве ХМАО

В доме у топ-менеджера «УК промышленные парки Югры» Андрея Семичева прошли обыски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске подозревается в превышении должностных полномочий директор акционерного общества «УК Промышленные парки Югры» Андрей Семичев. Эта структура принадлежит окружному правительству. О возбуждении уголовного дела URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, подозреваемый в конце 2018 года продал 29 объектов недвижимости и земельных участков в Нефтеюганском районе предпринимателю по заниженной в два раза стоимости. «В результате противоправных действий подозреваемого акционерному обществу и его собственнику — Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре причинен ущерб на сумму более 43 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Тюменской области и при поддержке ОМОН провели обыски в офисе акционерного общества, окружного правительства, а также по месту жительства подозреваемого и иных лиц. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, принимаются меры по установлению всех участников преступной схемы, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому», — добавили в пресс-службе СК по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало об обысках, которые прошли в ряде правительственных структур ХМАО. Эти оперативные мероприятия как раз и происходили в рамках расследования этого уголовного дела.