Шесть миллиардов рублей поступило в ХМАО из федерального бюджета. Часть из этих средств пойдут на борьбу с коронавирусом, часть средств потратят на дорожную отрасль и покрытие убытков транспортных компаний. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«Средства будут направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, финансовое обеспечение дорожной деятельности, возмещение убытков транспортным компаниям и региональным оператором по обращению с ТКО», -сообщают в депсвязей ссылаясь на слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
На мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий пандемии, власти ХМАО уже потратили более семи миллиардов из запланированных десяти с лишним миллиардов рублей. При этом в департаменте финансов ХМАО URA.RU заявляли, что в случае необходимости, округ может рассчитывать на получение дополнительных траншей.
Ранее URA.RU писало, что деньги на борьбу с COVID тратятся на выплаты врачам, волонтерам, на оснащение коечного фонда, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, лабораторного оборудования, лекарственных препаратов. Также деньги расходуются на единовременные денежные выплаты нуждающимся и на поддержку бизнеса.
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