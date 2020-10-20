Решение расширить санкции может стать губительным для Вашингтона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Расширение санкций против «Северного потока — 2» не остановит строительство газопровода. Однако это решение может обернуться против США, заявил URA.RU руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По его мнению, ответные санкции могут стать губительными для Вашингтона.

«Газпром должен будет учесть эти санкции и сделать так, чтобы попадающие под удар структуры были защищены и не понесли убытков. Процесс строительства газопровода при этом будет продолжаться. И, в принципе, строительство будет остановлено только в том случае, если американские военные войдут в Балтику, начнут задерживать суда и перейдут от юридических атак к фактическим. Теоретически это возможно, но практически это не произойдет», — считает Колташов.

Экономист напомнил, что инициатива США идет вразрез с интересами Германии и других европейских потребителей газа. Таким образом США провоцируют другие страны на контрсанкции. «Своими действиями Вашингтон дает повод для политических ответов. И если говорить о российском ответе, то РФ может спокойно ввести санкции, например, против Microsoft. Сейчас американская экономика очень зависит от того, что другие страны признают их интеллектуальную собственность — но отказаться от этого нетрудно, — считает экономист. — Сейчас США находятся в сильнейшем социально-политическом кризисе. Вашингтон — по-прежнему глобальный гегемон, но у него очень большие финансовые проблемы, а самое главное — к нему есть претензии. Сейчас страна не может тянуть мировую экономику».

Ранее Госдеп США объявил о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Теперь под ограничения могут попасть фирмы, которые работают на суднах, занимающихся укладкой газопровода.