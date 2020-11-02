Многоквартирный дом в Тазовском сошел со свай осенью 2018 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Ямало-Ненецкого автономного округа встал на сторону медсестры Тазовской ЦРБ Валентины Кабловой в споре с поселковой администрацией. Как сообщил URA.RU адвокат Евгений Гудимов, мэрию обязали прийти к соглашению с ответчицей и либо выплатить ей реальную стоимость квартиры, либо обеспечить жильем.

«Суд апелляционной инстанции вынес решение в пользу Кабловой, — рассказал юрист. — Она имеет право выбрать, в какой форме ей будут компенсировать утраченное жилье — по реальной рыночной стоимости, либо предоставят ей аналогичную жилплощадь». По словам адвоката, компенсация, которую рассчитывал выплатить муниципалитет, не соответствует реальной рыночной стоимости аналогичного жилья

Сама Каблова рассказала корреспонденту: в 2018 году дом, в котором она приобрела однокомнатную квартиру, сошел со свай. Мэрия предоставила квартиры тем, кто жил там по договору социального найма, а собственникам предложила выкуп в сумме 1,6 млн рублей.

Однокомнатная квартир в Тазовском стоит сейчас порядка 3,5-4 млн рублей. Каблова, понимая, что новую квартиру ей за предложенные деньги не купить, отказалась от предложения, после чего мэрия попыталась принудить женщину получить деньги через суд.

Суды двух инстанций подтвердили необоснованность требований чиновников. Окружной суд подтвердил: собственник вправе выбирать — получить новое жилье или деньги, если предложенная выкупная стоимость ниже реальных цен на жилье.

В администрации Тазовского района оперативно получить комментарий не удалось. Там пообещали разобраться в ситуации и предоставить ответ позже.