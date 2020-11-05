Путин наградил экс-главу Минздрава РФ за работу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин оценил вклад в развитии здравоохранения экс-главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой орденом Пирогова. Она получила медаль за самоотверженность при оказании медицинской помощи.

«За большой вклад в развитие здравоохранения наградить орденом Пирогова Скворцову Веронику Игоревну», — указывается в приказе. Президент также отметил ее заслуги в организации работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Вероника Скворцова ушла с поста министра здравоохранения 12 декабря 2020 года. Теперь эту должность занимает Михаил Мурашко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...