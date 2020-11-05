Путин наградил экс-главу Минздрава РФ за работу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой орденом Пирогова. Она получила медаль за самоотверженность при оказании медицинской помощи.
«За большой вклад в развитие здравоохранения наградить орденом Пирогова Скворцову Веронику Игоревну», — указывается в приказе. Президент также отметил ее заслуги в организации работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Вероника Скворцова ушла с поста министра здравоохранения 12 декабря 2020 года. Теперь эту должность занимает Михаил Мурашко.
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