США введут санкции против участников крупного российского проекта

В новый санкционный список попали иностранные компании-участники проекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2», могут попасть под новые санкции США. Американский конгресс расширил санкционный пакет в отношении участников проекта на следующий год, включив в него страховые и сертификационные компании.

«Санкции в отношении газопровода „Северный поток — 2“ ПАО „Газпром“ коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами после завершения проекта», — сообщает Bloomber. Новые санкции будут включены в закон о государственной обороне 2021 года, который должны принять до конца года. В Конгрессе США подчеркнули, что ограничительные меры не будут распространяться на Германию, как американского союзника.

По данным журналистов, в США стремятся заблокировать реализацию международного проекта, так как боятся увеличения политического влияния России на Европу за счет дополнительных поставок газа. Кроме того, Вашингтон неоднократно призывал ЕС в качестве альтернативы российскому газу использовать американское «голубое топливо».