Ограничения коснутся городов и районов, где обстановка самая напряженная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Мегионе, Радужном, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске, а также в Белоярском, Березовском, Нефтеюганском и в Советском районах ХМАО введут дополнительные ограничения в связи с неблагоприятной обстановкой из-за эпидемии коронавируса. Соответствующие предложения уже готовятся местными администрациями, рассказали URA.RU в региональном Роспотребнадзоре.

«По поручению губернатора в этих населенных пунктах главы муниципальных образований внесут на рассмотрение губернатора предложения о дополнительных мерах предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», — рассказала URA.RU замруководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева. Это связано с тем, что в названных населенных пунктах за неделю значительно выросло количество заражений при посещении объектов торговли, офисов банков, салонов красоты и почтовых отделений. Также почти в два раза чаще стали заражаться люди в общественном транспорте и при общении с соседями.

«Будет усилен контроль за введенными в регионе мерами, прежде всего за соблюдением самоизоляции теми, кому она назначена. Будут [чаще] привлекать к ответственности не только граждан, нарушающих масочный режим, но и должностных лиц на тех объектах, где нарушения режима выявлены. Будут и иные меры, в зависимости от муниципалитета», — объяснила Кудрявцева.

Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники писало, что в ХМАО готовится новый пакет коронавирусных запретов. Они коснутся транспорта и торговых центров