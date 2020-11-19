Платный тренинг в муниципальной школе проходил законно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Тюменского района рассказали, почему в Боровской детской школе искусств проходят платные семинары. Поводом для объяснения стала публикация URA.RU.

«На базе Боровской детской школы искусств „Фантазия“ реализуется проект „Будь в форме“, для обеспечения разнообразного досуга жителей поселка. Куратором выступает индивидуальный предприниматель, с которой у школы заключено соглашение. Проект включает в себя мастер-классы, лекции, акции и т. д.», — рассказали в администрации Тюменского муниципального района в ответ на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что жителей поселка Боровский возмутило проведение в школе искусств платных семинаров по продвижению «Гербалайфа». Их в своем Instagram рекламировала директор школы, депутат районной думы Ирина Кондратенко. По словам администрации района, она делала это в рамках соглашения. Мероприятие прошло в выходной и не помешало учебному процессу.