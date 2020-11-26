Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупный пожар произошел на ферме в селе Тагильское Каргапольского района Курганской области. В огне погибли около 20 животных. Такая информация опубликована в telegram-канале МЧС России.

«В селе Тагильское Курганской области произошел пожар на животноводческой ферме. По предварительной информации, погибли около 20 голов крупного рогатого скота. Среди людей пострадавших нет», — говорится в сообщении. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Информации о возможных причинах пожара пока нет.

Сообщение о возгорании на животноводческой ферме поступило на пульт дежурного 26 ноября в 23:29 (местного времени), сообщается в сводке ГУ МЧС по Курганской области. «Пожар локализован в 00:17. Пожар ликвидирован в 00:39. К тушению были привлечены 19 человек, семь единиц техники», — отмечают в ведомстве.