НАТО заявило об угрозе со стороны «агрессивной России»

Россия проявляет агрессию и угрожает безопасности странам НАТО, утверждают в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Агрессивная Россия» регулярно проводит военные операции у границ стран НАТО и угрожает их безопасности. Такая позиция изложена в стратегическом отчете Североатлантический альянса.

«НАТО должно адаптироваться к более требовательной стратегической среде, отмеченной возвращением системного соперничества, настойчиво агрессивной России, подъемом Китая и растущей ролью прорывных технологий», — приводит РБК выдержку из документа. Более того, в альянсе считают, что власти РФ стремится к «гегемонии над бывшими советскими республиками», подрывает их суверенитет, территориальную целостность и стремится «преградить путь странам». В качестве примера приводится «агрессия» на Украине и в Грузии.

В связи с этим, как отмечается в документе, НАТО должно укреплять отношения с этими «уязвимыми демократиями», которые желают участия в альянсе, но находятся под давлением Москвы. Кроме того, авторы документа призывают сохранять двусторонний подход к РФ — в виде стратегии сдерживания и диалога.

В сентябре начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что военные США и НАТО активизировались в непосредственной близости от границ России. Речь идет о расстоянии в 20-30 км от российских границ. В ноябре, как напоминает RT, эсминец военно-морских сил США «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края.