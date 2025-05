Трамп завидует, Европа опасается: как на Западе отреагировали на Парад Победы в Москве

WP: присутствие мировых лидеров на Параде Победы стало провалом для Запада

Парад Победы, который прошел 9 мая в Москве, стал значимым событием в контексте международной политики. Присутствие более двух десятков мировых лидеров, включая Си Цзиньпина и других глав государств из Латинской Америки и Азии, вызвало бурную реакцию в западных странах. Например, The Washington Post назвало парад провалом для Запада. Подробнее об этом в материале URA.RU. Политический провал для Запада Как отмечает The Washington Post, участие такого большого числа иностранных руководителей в параде стало значительным провалом для Запада. Страны, стремившиеся изолировать Россию, столкнулись с необходимостью признать, что их усилия были недостаточно успешными. Приветствуя гостей, президент РФ Владимир Путин заявил о важности праздника и выразил благодарность за поддержку, при этом подчеркнув историческую значимость борьбы с фашизмом в контексте современного конфликта на Украине. Этот дипломатический успех России был воспринят в США как угроза, и американские аналитики предупредили о возможных долгосрочных последствиях таких мероприятий для западной политики. Присутствие глав государств из Венесуэлы и Северной Кореи, усилило это впечатление. Беспокойство Европы о военной мощи Демонстрация военной техники во время парада также вызвала серьезное беспокойство среди европейских политиков. Как сообщила газета The Guardian, наблюдатели в Европе обеспокоены способностью России укреплять свои военные запасы и наращивать производство оружия. Парад показал новые образцы вооружения, включая современные беспилотники и ракетные установки, что дополнительно подтвердило намерения Москвы продолжать военные действия на Украине. Участие Китая в параде Военный парад состоялся с участием китайских военных, что символизировало дружеские отношения между Россией и Китаем, пишет агентство Bloomberg. Владимир Путин объявил о намерениях Москвы достичь стратегических целей на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о 30-дневном прекращении огня для проведения мирных переговоров, к чему президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность. Путин принял решение объявить о трехдневном перемирии в честь праздника. Глава Китая Си Цзиньпин также выразил надежду на достижение мирного соглашения в Украине через диалог. В своей речи Путин акцентировал внимание на единстве страны в военных вопросах и подчеркнул важность наследия Второй мировой войны. Трамп завидует Sky News сообщает, что Трамп, который имеет страсть к военным парадам, с завистью следил за тем, что происходило на параде в Москве. В то же время европейские союзники Украины будут испытывать тревогу и опасение по этому поводу. Укрепление патриотизма Путин использовал эту возможность для укрепления внутреннего патриотизма и демонстрации России как мощной державы на международной арене, пригласив более двух десятков мировых лидеров, пишет The Times of India. Такое количество участников стало наибольшим с начала СВО, что подчеркивает важность события и усиливает позицию страны в глобальном контексте.