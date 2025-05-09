Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен встретили песней «День Победы»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден оказались в центре Люксембурга во время проведения акции памяти, организованной партией Mir dVollek. Активисты с российскими и советские флаги исполняли песню «День Победы», сообщили журналисты.
«Лидеры ЕС (фон дер Ляйен и Кошта в компании Фридена — прим. URA.RU), находившиеся в Люксембурге с визитом, вышли из резиденции премьера герцогства и оказались практически лицом к лицу с горожанами, которые отмечали 9 Мая у здания парламента <...>. После короткого замешательства и вопросительных взглядов на премьер-министра Люксембурга руководители ЕС предпочли вместе с охраной ретироваться, сделав вид, что не поняли происходящего» — передает с места события ТАСС.
Акции памяти, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в эти дни проходят в десятках стран мира, включая города Европы, Азии, Австралии и США. Участники шествий «Бессмертного полка» несут портреты фронтовиков и исполняют военные песни, чтобы почтить память героев, сражавшихся с нацизмом. RT ранее рассказывало о жителях Вены, которые в рамках празднования Дня Победы в центре города включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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