Военную активность США и НАТО зафиксировали у границ России

Военные США и НАТО в последнее время активизировались в непосредственной близости от границ России. Об этом сообщил начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов после учений «Кавказ-2020».
«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20—30 км от российских границ. В связи с этим тиражируемый НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», — приводит РИА «Новости» слова генерала. В качестве примера активности НАТО Герасимов назвал полеты иностранных военных самолетов и присутствие военно-морских сил альянса в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.
Активность военных сил США и НАТО Россия зафиксировала на этой неделе. В понедельник, 21 сентября, два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем. А в четверг, 24 сентября, бомбардировщик B-52H ВВС США, который летел над Польшей, приблизился к границе России.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал тренировочные вылеты самолётов НАТО с имитацией ракетных ударов по территории России. По его словам, такая практика иностранных коллег настораживает, передает RT.
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