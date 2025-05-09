Посольство США в Киеве предупредило о возможной массированной воздушной атаке на территорию Украины в ближайшие дни. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.
«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении дипмиссии. Ведомство также призвало граждан Соединенных Штатов быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
В предупреждении подчеркивается необходимость следовать инструкциям украинских властей и позаботиться о запасах воды, еды и медикаментов. Посольство также рекомендовало американцам регулярно отслеживать обновления о ситуации через официальные источники информации и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
С момента вступления в силу режима прекращения огня, объявленного в связи с 80-летием Победы, украинские вооруженные формирования более 5 тысяч раз нарушили условия перемирия, проинформировали в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения ВСУ осуществили порядка 1,5 тысячи артиллерийских обстрелов, а также более 3,5 тысячи атак с применением беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, отмечается, что украинские военные предприняли четыре попытки прорвать государственную границу России на территории Курской и Белгородской областей, а также совершили 15 нападений на населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. Российские военные отвечают на все враждебные действия со стороны противника симметричными мерами, напоминает RT.
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