Куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

Финансист Бархота: пенсионерам не стоит не вкладывать деньги в ценные бумаги
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты не советуют пенсионерам вкладывать сбережения в акции
Эксперты не советуют пенсионерам вкладывать сбережения в акции Фото:

Пожилым людям не рекомендуется вкладывать деньги в ценные бумаги из-за высоких рисков и возможных негативных последствий для здоровья. Об этом сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

«Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости, они могут вызвать у пенсионера сильное разочарование и подорвать психологически. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека», — процитировало слова Андрея Бархоты агентство «Прайм».

По словам аналитика, пожилым людям лучше обратить внимание на более традиционные и консервативные способы сохранения капитала. В частности, это могут быть банковские вклады, а также инвестиции в золото или недвижимость.

Как сообщало URA.RU ранее, россияне могут значительно увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на заслуженный отдых или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Также для увеличения будущих выплат граждане могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и приобрести недостающие пенсионные баллы, обратившись в Социальный фонд.

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Пожилым людям не рекомендуется вкладывать деньги в ценные бумаги из-за высоких рисков и возможных негативных последствий для здоровья. Об этом сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. «Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости, они могут вызвать у пенсионера сильное разочарование и подорвать психологически. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека», — процитировало слова  Андрея Бархоты агентство «Прайм». По словам аналитика, пожилым людям лучше обратить внимание на более традиционные и консервативные способы сохранения капитала. В частности, это могут быть банковские вклады, а также инвестиции в золото или недвижимость. Как сообщало URA.RU ранее, россияне могут значительно увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на заслуженный отдых или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Также для увеличения будущих выплат граждане могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и приобрести недостающие пенсионные баллы, обратившись в Социальный фонд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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