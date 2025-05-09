Глава МИД Турции заявил о попытке покушения на него

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что несколько лет назад пережил попытку отравления. Об этом он сообщил в интервью телеканалу 24TV, подчеркнув, что инцидент произошел в период, когда он возглавлял Национальную разведывательную организацию (M?T).
«Да, была такая попытка (покушения)… Мышьяк и ртуть... Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4-5 лет назад», — заявил Фидан в эфире 24TV. Он отметил, что подробности покушения раскрывать не будет, а также добавил: «Враги не только внутри, но и за пределами».
Во время интервью Хакан Фидан подчеркнул, что угрозы в адрес высокопоставленных турецких чиновников исходят не только изнутри страны, но и со стороны внешних сил. Также министр не стал уточнять, кто может стоять за попыткой его отравления и какие меры были предприняты после инцидента.
15 мая прошлого года после выездного заседания правительства в Гандлове на Роберта Фицо было совершено вооруженное нападение: огонь по нему открыл местный писатель, которого впоследствии задержали правоохранительные органы. URA.RU приводит все, что известно об инциденте в своем материале.
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