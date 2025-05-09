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23:49
Москалькова поведала об истории любви своих родителей на фронте. Видео
23:47
На главной набережной Тюмени отгремел салют. Фоторепортаж
23:46
В Германии неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии
Путин и Вучич спровоцировали политический бунт в Европе
23:46
В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие
23:41
Мэрия Челябинска извинилась за короткий и опоздавший салют
1
23:35
Адские пробки, красивый салют, отложенный концерт: в Екатеринбурге отгремел День Победы, онлайн
4
ВСУ больше 5 000 раз нарушили перемирие, удар по зданию правительства: главное об СВО за 9 мая
23:34
Путин: Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии
23:33
Гость Парада Победы рассказал о трогательном моменте с участием бойцов СВО. Видео
23:29
Экс-заместитель министра топлива и энергетики Кочнев поздравил Россию с Днем Победы стихотворением. Видео
Как прошел первый парад после победы в Великой Отечественной в 1945 году: сравнение с 80-летием Победы
23:29
«Сима-ленд» и мэр Екатеринбурга ввели новую традицию на 9 Мая
23:27
Даже гроза не помешала: как Челябинск встретил юбилей Победы. Фото, видео
23:20
Звездные артисты зажгли в Екатеринбурге на День Победы: подборка ярких фото
Путин готов довериться новому переговорщику по Украине вместо Трампа
23:19
Зеленский ввел санкции против компаний, зарегистрированных в РФ
23:15
Празднование Дня Победы в Перми завершилось праздничным салютом. Фотогалерея
23:14
В Белом доме прокомментировали информацию о возможном 30-дневном перемирии на Украине
В ЕС хотят дать шанс дипломатическому решению конфликта с Россией
23:06
В Белом доме высказались о возможной встрече Путина и Трампа
23:05
Десятки тысяч екатеринбуржцев и гостей города отпраздновали День Победы: как это было. Фото
23:03
Екатеринбуржец с топором гонялся за детьми. Видео
Чаепитие с королем и советская символика «вне закона»: как за границей отметили День Победы
23:02
В Салехарде прошла акция «Свеча памяти». Фото, видео
22:56
Главный переговорщик РФ высказался о словах Уиткоффа по Украине
22:55
Как отметил День Победы самый большой район Кургана. Фото
«В этом году мы дважды отметим День Победы»
22:54
Al Jazeera: конфликт между Индией и Пакистаном обострился
1
22:50
В МИД рассказали о надругательстве над памятниками героям Отечественной войны в Европе
22:46
Цены на такси в Екатеринбурге улетают в космос. Скрин
Запрет на медали, русские песни и выход из квартир: как на Украине и Западе не дают людям праздновать 9 мая
22:43
Россияне почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания
22:42
Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной
22:38
«Он обязательно будет»: в Челябинске задерживается салют к 80-летию Победы
1
Как сегодня возрождают советские продуктовые карточки
22:37
Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу
22:36
Власти Украины планируют взимать налоги с российских военнопленных
22:32
Захарова назвала Зеленского террористом из-за угроз России накануне 9 Мая
Лица Парада Победы в Москве: кадры с участниками и зрителями. Фоторепортаж
22:27
Тысячи екатеринбуржцев кинулись в метро после праздничного салюта: фото давок
22:24
Военный парад, веселые песни и фееричный салют: как курганцы встретили День Победы. Фоторепортаж
22:22
В МИД ищут логику в заявлении Трампа о решающей роли США в Победе
Как прошел Парад Победы в Москве. Фоторепортаж
22:22
Захарова поделилась деталями шокировавшего ее интервью
22:14
Путин заговорил на арабском языке на встрече с президентом Египта
22:12
В ХМАО День Победы завершил концерт в Ханты-Мансийске. Фото
Какая техника была на Параде Победы Москве. Фоторепортаж
22:11
Зеленскому предрекли конец после угроз в адрес иностранных гостей парада Победы в Москве
22:03
Дуров вспомнил про подвиги своего деда-фронтовика
22:02
Победный праздничный салют озарил небо Кургана. Видео
ВСУ пять тысяч раз нарушили перемирие и попытались прорваться на территорию РФ: карта СВО 9 мая
22:02
В Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Фото, видео
22:00
Запретная любовь с Тарковским, едва не стоившая жизни: легендарной актрисе Наталье Бондарчук — 76
21:58
В Екатеринбурге обрезали выступление рок-группы из-за фейерверка
Путин раскрыл Си Цзиньпину главную цель России на Украине
21:47
Захарова рассказала, как Россия исправила ошибки прошлого перед ветеранами Великой Победы
21:46
«Калорийности мало, сытости много»: диетолог рассказал, чем полезна перловка при похудении
21:42
Ветеран, сидевший рядом с Путиным и Цзиньпинем на Параде, дал наставление лидерам. Видео
Воссоздали легендарное фото и устроили заплыв: как прошли первые Парады Победы в России. Фото, видео
21:37
Украинских старшеклассников обучат военной подготовке
21:32
В Челябинске начался главный концерт, посвященный Дню Победы. Фото, видео
21:31
Чугунный орден Ленина, мультфильмы, гармонь: как Свердловск встретил победу в войне
Беспилотник атаковал правительство Белгородской области: карта ударов БПЛА 9 мая
21:25
YouTube-канал Арестовича* заблокировали для украинцев
21:24
«Будем помнить и гордиться»: Заслуженный артист РФ Сорокин поздравил курганцев с Днем Победы. Видео
21:12
Жителям Одессы разрешили возложить цветы к памятнику только по паспорту
Путин изменил тренд последних лет в речи на параде Победы
21:09
Путин пообещался с президентом Египта с глазу на глаз
21:05
Акция «Свеча памяти» в Ноябрьске побила рекорд. Фото
21:02
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион
Благодарность ветеранам, Китаю и участникам СВО: главные заявления Путина на Параде Победы
21:01
Губернатор Шумков посетил праздничный концерт на площади и подпевал песни. Фото, видео
1
20:56
Новый Уренгой собрал рекордное количество участников «Бессмертного полка»
20:56
В Раде ужаснулись захватом Украины в 80-летнюю годовщину Великой Победы
20:55
В Пермском крае потеплеет, но пройдут дожди
20:55
Офицер из ХМАО рассказал о зверствах фашистов во время оккупации. Видео
20:52
Во Франции узнали о планах потрясенного Парадом Победы в Москве Зеленского
20:46
Чемпиона России по самбо обвинили в избиении сотрудницы клуба-караоке. Видео
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20:45
Победный год: работа челябинской милиции в 1945 году. Видео
20:35
Полянский предложил переосмыслить роль ООН
20:35
В Екатеринбурге в жуткой аварии возле кладбища пострадали дети
20:32
На Украине рассматривают возможность выхода из Оттавской конвенции
20:31
Минута молчания заставила тюменцев вспомнить погибших родственников и заплакать. Фоторепортаж
20:23
Лукашенко и Путин совместили приятное с полезным во время праздников в Москве
20:20
Армия Индии объявила о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном
20:20
Захарова уличила Запад в бешенстве в годовщину Дня Победы
20:19
Подпевают и танцуют: сотни курганцев пришли на концерт «Партизан FM» на 9 Мая. Фото, видео
1
20:11
Россия примет участие в интронизации нового Папы Римского Льва ХIV
20:06
«Заслуживаете страх»: Соловьев устроил перепалку с французами на Красной площади. Видео
2
20:02
Евродепутат Блага убежден в победе России во всех конфликтах с Западом
1
19:57
В Екатеринбурге с задержкой начался праздничный концерт в честь Дня Победы. Видео
19:54
Власти ЛНР завели двигатель танка Т-34 времен войны. Видео
19:52
Спецпосланник президента США жестко ответил критикам переговоров с Россией
1
19:52
Челябинцам показали, как добровольцев-танкистов отправляли на фронт. Фото, видео
19:47
В Тюмени кран оборвал растяжку с дорожными знаками, повредив два автомобиля
19:44
«Были только спирт и ножовка»: тюменка рассказала, как мать спасала раненого солдата во время войны. Видео
19:40
Евросоюз выделил миллиард евро на оборонную промышленность Украины
19:38
Олимпийская чемпионка Щербакова приняла участие во встрече Путина и Цзиньпина
1
19:37
«В окопах нет атеистов»: как СВО привела журналиста к вере
19:34
В Свердловскую область придут заморозки
19:31
В Тюменской области ухудшилась ситуация с паводком
19:30
Канцлер Германии: Украина близка к 30-дневному перемирию
1
19:30
Вице-спикер думы ХМАО планирует создать аллею, посвященную подвигам коренных народов Югры
19:29
В ХМАО 78-летняя волонтер шьет амуницию для бойцов СВО в память об отце-герое
19:24
Макрон заявил о разговорах с Трампом об украинском урегулировании
1
19:21
В Ирландии шокированы поведением «штурмовых отрядов Зеленского» в День Победы
19:21
Более миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Петербурге
19:19
В Пермском крае в честь Дня Победы зажглись три вечных огня
19:15
Тюмень присоединилась к всероссийской минуте молчания. Видео
19:14
В Тюмени открыли мемориал героям-авиаторам. Фото
19:08
«Праздник со слезами на глазах»: жители ХМАО с особым волнением встретили юбилей Победы. Видео
19:04
Каждый седьмой ямалец принял участие в шествии «Бессмертного полка» 9 Мая
19:03
Свердловчане остались без крутого авиашоу из-за непогоды
19:02
Путин восхитился походкой премьер-министра Словакии Фицо. Видео
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18:57
Жители ХМАО побили рекорд по числу участников «Бессмертного полка»
18:51
Челябинский губернатор Текслер вручил награды героям СВО. Фото
18:49
Политэлиты ХМАО поделились воспоминания о родственниках-фронтовиках во время шествия «Бессмертного полка»
18:48
Снег и холод разогнали поклонников группы «Арсенал» в ЯНАО. Фото, видео
18:47
«Собака лает — караван шагает»: Картаполов оценил возможность провокаций со стороны Киева
18:43
В ВСУ опровергли присоединение к объявленному Россией перемирию
18:42
Прадед ямальского губернатора встретил Победу в звании генерала. Видео
18:41
Путин обсудит с президентом Бразилии военное сотрудничество
18:36
Профессор из Норвегии поздравил своих студентов с Днем Победы
1
18:36
Генсек НАТО заявил, что не обещал Украине членство в альянсе
2
18:36
Свердловские силовики съехались на банкет к губернатору
18:35
Курганцы на концерте в Горсаду встали, услышав песню «День Победы». Видео
18:35
Екатеринбуржцы выстроились в очередь на концерт звезд в День Победы. Видео
18:30
«День Победы — любимый праздник моей мамы»: волонтер из ХМАО рассказал о героизме своей семьи в годы войны
18:29
Мэр Перми принял участие в акции «Бессмертный полк» с портретом прадеда-ветерана. Фото
18:28
Концлагерь, расстрел и Рейхстаг: истории портретов, которые несли свердловчане в «Бессмертном полку»
18:24
Медведев заявил о готовности повторить подвиг прадедов в Великой Отечественной войне. Видео
2
18:15
Путин отправил Лукашенко поздравительную открытку в честь 9 Мая
18:14
В Нижневартовске в День Победы артисты устроили концерты для жителей во дворах. Видео
18:13
В Салехарде снимают дорожные ограничения с центральных улиц
18:09
Горсад, ЦПКиО и «Современник»: где курганцы празднуют День Победы прямо сейчас, и куда попасть вечером. Видео
18:08
В Кремле отказались реагировать на желание ЕС учредить трибунал против России
18:06
Мэр Пермского округа Андрианова показала снимок своего деда-ветерана войны. Фото
18:02
Херсонский губернатор пронес портрет отца на шествии «Бессмертного полка»
18:01
Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Тюмени в 2025 году
1
18:01
«Спрятал справку и вернулся на фронт»: тюменка рассказала о подвигах отца во время войны. Видео
18:00
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве: полная запись трансляции
17:59
«Не хватает твоей руки на плече»: Кадыров рассказал, на кого он равняется
17:57
В США расстроились из-за отсутствия американских военных в параде Победы в Москве
1
17:56
В Сургуте устроили самый массовый пробег с раритетными авто ко Дню Победы. Фото, видео
17:56
Свердловский губернатор удивил на 9 Мая: после парада пошел в ФСБ, отказался от машины. Фото
17:45
Трогательные читки о войне и впечатления курганских театралов: чем удивляли горожан в Горсаду. Видео
17:43
В Раде объяснили отказ от завершения СВО желанием заработать на откупах от мобилизации
17:43
Блокадница заявила об отсутствии разницы между ветеранами Великой Отечественной войны и участниками СВО
17:41
Путин отпустил глав делегаций с торжественного приема в честь 80-летия Победы
17:38
В пермском парке имени Горького проходит концерт в честь Дня Победы. Видео
17:38
Авокадо на вашей кухне:диетолог рассказал о свойствах авокадо и кому его нельзя есть
17:37
Тюменские курсанты приняли участие в параде Победы на Красной площади
17:36
Вечный огонь с Мамаева кургана доставили в свердловский город. Фото
2
17:33
Песков назвал актом героизма приезд европейских лидеров в Москву
17:28
Погода грозила сорвать эффектное авиашоу под Екатеринбургом, но оно состоялось: зрелищные фото
17:25
В Кургане на День Победы выступит фолк-группа «Партизан FM»: что о ней известно
17:24
Лидеры 20 из 27 стран ЕС поддержали создание антироссийского «трибунала»
17:24
Афанасьев и Самкаев помогли тюменцам установить спортивный рекорд
1
17:19
«Мы только два года назад узнали, где он похоронен»: челябинцы рассказали о героях своих семей. Фото, видео
17:17
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы
17:13
Впервые за три года тысячи человек прошли в «Бессмертном полку» в Верхней Пышме. Фото
17:11
Трутнев обвинил противников России в потакании украинскому нацизму
17:09
Мэр Челябинска Лошкин пронес портрет деда в Бессмертном полку. Фото
17:09
Над Тюменью пролетел вертолет со знаменем Победы. Видео
17:08
В Кургане на время праздничного салюта ожидается дождь. Скрин
3
17:06
Верхняя Пышма встала в дикие пробки после парада Победы. Фото, видео
17:05
Кадыров с гордостью вспомнил героев Великой Отечественной войны из Чечни
17:05
Студентка не сдержала слез, вспоминая своих ветеранов, которые не дожили до 80-летия Победы. Видео
17:05
Во Франции пожалели, что не приехали на парад Победы в Москве
1
17:03
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил единственного фронтовика Салехарда. Фото
17:01
«Это не дождь, это слезы»: что заставил почувствовать свердловчан День Победы. Фоторепортаж
16:59
На Челябинскую область вечером 9 мая обрушатся шторм, грозы и град
16:57
Мэр Вильнюса подготовил мусорные контейнеры для «для гвоздик, свечей и советской ностальгии»
3
16:55
В ХМАО в День Победы прибыл ретро-поезд «Эшелон Победы». Видео
16:50
Курганская поэтесса вдохновилась подвигами своего деда и написала песню для «Первого канала». Видео
16:50
На пермском оборонном заводе выстрелили в честь Дня Победы. Видео
16:49
Путин присвоил отцу президента Казахстана звание Героя Советского Союза. Видео
16:49
Когда и как сажать малину: полная инструкция
16:45
В городах Пермского края идут празднования Дня Победы. Фото, видео
16:45
Столетний ветеран Великой Отечественной войны проехал на танке Т-34 на параде Победы
16:44
Курганцы беспокоятся за состояние могилы ветерана в Латвии
1
16:38
Еда с грядки: простые блюда из первой зелени
16:37
В челябинской деревне в День Победы проведут турнир по колке дров. Фото
16:35
Цены на такси в Тюмени выросли в несколько раз. Скрин
16:32
Жительница ЯНАО рассказала о том, как ее предок на фронте палками уничтожил немецкий танк. Видео
16:31
Ветеран СВО Рожков записал спецобращение к челябинцам в День Победы. Видео
16:30
Как прошел Парад Победы у пермских VIP. Фоторепортаж
16:26
Родственница жителей блокадного Ленинграда высказалась о параде в Москве
16:24
В США предупредили Запад о провале из-за присутствия мировых лидеров на Параде Победы
16:18
Концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы: как жители Шадринска празднуют День Победы. Фото
16:18
Лукашенко заявил о подготовке оппонентов за границей к войне
16:18
В Перми у Театра-Театра проходит выступление хора «Млада». Фото
16:15
В Кургане 10 мая ожидается пасмурный циклон
16:10
В Салехарде впервые за шесть лет прошло шествие «Бессмертного полка». Фоторепортаж
16:08
Черная, красная, белая: когда и как правильно сажать смородину
16:08
В Киеве задержали пенсионеров за пение советских песен в честь Дня Победы
16:08
В Екатеринбурге произошла жесткая авария возле кладбища. Видео
16:08
El Pais: прошедший Парад в Москве доказал, что Путин не одинок
16:04
Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей
16:01
Американский режиссер Оливер Стоун присутствовал на Параде Победы в Москве
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16:01
Как в Перми прошел Парад Победы в 2025 году. Фоторепортаж
16:01
Жога и Паслер приехали на второй за день парад, был сосед Куйвашева
15:59
Как помыть окна без разводов: ошибки, советы, рабочие средства
15:58
Чернышенко рассказал о педагогах-героях войны и запуске проекта к 80-летию Победы
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Пермяк спас знамя полка в немецком окружении, а потом чудом выжил на японском фронте. Видео
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В ХМАО школьники пронесли по городу георгиевскую ленту рекордной длины
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«Раньше нам запрещали»: беженцы из Мариуполя вышли на «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Фото
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Гладков рассказал о пострадавших в результате удара по зданию правительства Белгородской области. Видео
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В Верхней Пышме отгремел парад Победы. Фоторепортаж
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В Кремле состоялся торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы
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Посол США не пришла на Парад Победы в столице России
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Тобольский ветеран попал на Красную площадь и пообщался с Путиным. Фото
15:45
Курганский вице-губернатор Алексеев прочитал стихи фронтовика из Белоруссии. Видео
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15:44
Патрушев перечислил тех, благодаря кому Россия победила в 1945 году
15:44
«Считать Иисуса Христа суперменом равносильно атеизму»: Папа Римский провел свою первую проповедь
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МО: Россия продолжает сохранять режим прекращения огня
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Военный сделал предложение перед парадом в Екатеринбурге. Видео
15:39
В Пермском крае за неделю клещи укусили тысячу человек
15:37
Почти десять тысяч жителей вышли на улицы Салехарда на Бессмертный полк
15:36
Словаки впервые увидели парад в Москве и описали свои эмоции. Видео
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15:35
Над Верхней Пышмой пронеслись боевые самолеты. Фото, видео
15:30
Путин в Кремле поднял тост за поколение победителей. Видео
1
15:30
«Председатель колхоза и отец 15 детей»: жительница Кургана поделилась семейной историей про прадеда. Видео
15:29
«Сердце отнималось»: как ветераны Великой Отечественной смотрели парад Победы в Екатеринбурге. Фото
15:28
Путин поблагодарил зарубежных коллег за приезд в Москву на празднование 9 Мая
15:28
Петербургский бизнесмен улетел в Екатеринбург и потерял 25 миллионов
1
15:26
В тюменских магазинах сети «Светофор» нашли просроченные продукты с плесенью
15:26
В Салехарде губернатор Ямала открыл шествие «Бессмертного полка». Фото, видео
15:26
«Бессмертный полк» прошел по городам ХМАО. Фоторепортаж
15:23
Сенатор Карасин заявил о продолжении отношений России и США
15:21
«Мы в неоплатном долгу»: Мантуров обратился к потомкам героев Великой Победы
15:20
В шествии Бессмертного полка в Челябинске приняли участие 200 тысяч человек
15:19
Guardian сравнил празднование Дня Победы в Москве и Киеве и пришел к трагичным выводам
15:17
В Тюмени установили музыкальный рекорд России. Видео
15:16
Самое большое Знамя Победы в мире развернули на высоте Саур-Могила. Видео
15:15
В Кургане снизилось число участников «Бессмертного полка»
2
15:15
В Шадринске с утра пройдет сильный дождь
15:13
Депутат Госдумы Лантратова рассказала о возвращении российского бойца из плена
15:12
Стало известно, сколько пермяков приняли участие в акции «Бессмертный полк» в 2025 году
15:12
Пожилую жительницу Киева задержали из-за пилотки с красной звездой. Видео
15:09
На Тюмень надвигаются дожди, грозы и шквалистый ветер
15:06
Учительница Путина Вера Гуревич выразила гордость за своего ученика. Видео
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15:06
Чайная магия: топ-7 чаев, которые согреют тело и душу
15:06
Медведев поздравил россиян с Днем Великой Победы
15:05
Толпы курганцев облюбовали выставку военной техники, аналоги которой участвуют в зоне СВО. Видео
15:03
Вэнс: России не стоит ждать передачу ей подконтрольных территорий Украины
15:02
Минобороны обвинило ВСУ в 5 тысячах нарушений режима прекращения огня
1
15:02
Екатеринбуржцы застряли в очередях в центре города. Фото, видео
15:01
Свердловские VIP подняли портреты предков-ветеранов в 150-тысячной толпе. Фото
15:00
Лукашенко заявил о готовности России к заключению мира на Украине
14:59
В Ноябрьске прошел Парад Победы. Фоторепортаж
14:57
Пункт набора на службу по контракту открыли в Горсаду Кургана. Видео
14:55
Имена и ордена, с ними вышла вся страна: в Челябинске прошло шествие Бессмертного полка. Фото, видео
14:53
Тюменские вип прошли в Бессмертном полку с портретами предков
14:50
В Пермь прибыл Поезд Победы «Молотов». Фоторепортаж
14:50
С собой только пол-литра: напитки забирают у курганцев на КПП возле площади Ленина
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Огромная семья пермского фронтовика собирается 9 мая в его день рождения. Видео
14:47
Лукашенко назвал Парад Победы в Москве лучшим
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14:43
Около Кремля образовалась самая большая в истории парковка машин Aurus
14:40
В Челябинске испортится погода через два часа
14:40
Немецкий политик Нимайер восхитился Парадом Победы и мудростью Путина
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