Раскрыт средний размер социальной пенсии в России

Средний размер социальной пенсии в России составляет 13,5 тысячи рублей
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Средний размер социальной пенсии находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц
Средний размер социальной пенсии находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц Фото:

Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд России. По данным фонда, это актуальные показатели по состоянию на 1 января 2025 года.

Для отдельных категорий граждан выплаты выше. В частности, средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц. «Средний размер социальной пенсии в России находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Эксперт банковского сектора Андрей Бархота заявил, что пожилым гражданам не следует инвестировать средства в ценные бумаги из-за значительных рисков и потенциального отрицательного влияния таких операций на состояние здоровья. Аналитик рекомендует представителям старшего поколения отдавать предпочтение более консервативным и проверенным инструментам сохранения капитала. В числе таковых он назвал банковские депозиты, а также вложения в недвижимость и золото.

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Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд России. По данным фонда, это актуальные показатели по состоянию на 1 января 2025 года. Для отдельных категорий граждан выплаты выше. В частности, средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц. «Средний размер социальной пенсии в России находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда. Эксперт банковского сектора Андрей Бархота заявил, что пожилым гражданам не следует инвестировать средства в ценные бумаги из-за значительных рисков и потенциального отрицательного влияния таких операций на состояние здоровья. Аналитик рекомендует представителям старшего поколения отдавать предпочтение более консервативным и проверенным инструментам сохранения капитала. В числе таковых он назвал банковские депозиты, а также вложения в недвижимость и золото.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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