Раскрыт средний размер социальной пенсии в России

Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд России. По данным фонда, это актуальные показатели по состоянию на 1 января 2025 года.
Для отдельных категорий граждан выплаты выше. В частности, средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц. «Средний размер социальной пенсии в России находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.
Эксперт банковского сектора Андрей Бархота заявил, что пожилым гражданам не следует инвестировать средства в ценные бумаги из-за значительных рисков и потенциального отрицательного влияния таких операций на состояние здоровья. Аналитик рекомендует представителям старшего поколения отдавать предпочтение более консервативным и проверенным инструментам сохранения капитала. В числе таковых он назвал банковские депозиты, а также вложения в недвижимость и золото.
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