Депутаты Госдумы предложили удвоить выплаты участникам Отечественной войны

Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Им также необходимо полностью компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ, считают авторы инициативы. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство РФ.
«Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны», — на пояснительную записку к проекту закона ссылается РИА Новости. В документе содержится предложение о корректировке порядка предоставления компенсаций за оплату ЖКУ и взносов на капремонт с учетом интересов членов семей ветеранов.
Ранее в ГД уже вносили законопроект о предоставлении единых соцльгот труженикам тыла и детям Великой Отечественной, который направлен на закрепление. Документ предусматривает создание единого федерального стандарта поддержки. В этом году в честь 80-летия Победы ветеранам войны полагаются юбилейные выплаты в 55 и 80 тысяч рублей, напоминает RT.
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