09 мая 2025

Депутаты Госдумы предложили удвоить выплаты участникам Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГД считают, что ветераны Великой Отечественной должны получать вдвое больше за месяц
В ГД считают, что ветераны Великой Отечественной должны получать вдвое больше за месяц Фото:

Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Им также необходимо полностью компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ, считают авторы инициативы. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство РФ.

«Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны», — на пояснительную записку к проекту закона ссылается РИА Новости. В документе содержится предложение о корректировке порядка предоставления компенсаций за оплату ЖКУ и взносов на капремонт с учетом интересов членов семей ветеранов.

Ранее в ГД уже вносили законопроект о предоставлении единых соцльгот труженикам тыла и детям Великой Отечественной, который направлен на закрепление. Документ предусматривает создание единого федерального стандарта поддержки. В этом году в честь 80-летия Победы ветеранам войны полагаются юбилейные выплаты в 55 и 80 тысяч рублей, напоминает RT.

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Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Им также необходимо полностью компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ, считают авторы инициативы. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство РФ. «Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны», — на пояснительную записку к проекту закона ссылается РИА Новости. В документе содержится предложение о корректировке порядка предоставления компенсаций за оплату ЖКУ и взносов на капремонт с учетом интересов членов семей ветеранов. Ранее в ГД уже вносили законопроект о предоставлении единых соцльгот труженикам тыла и детям Великой Отечественной, который направлен на закрепление. Документ предусматривает создание единого федерального стандарта поддержки. В этом году в честь 80-летия Победы ветеранам войны полагаются юбилейные выплаты в 55 и 80 тысяч рублей, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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