Путин готов довериться новому переговорщику по Украине вместо Трампа

Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, который прилетел в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. Бразильский лидер не прочь сменить своего американского коллегу Дональда Трампа в роли миротворца в украинском кризисе. Профессор МГИМО Борис Мартынов считает, что Россия и Бразилия как раз являются истинными сторонниками разрешения любого конфликта миром.
«Мы давно не виделись. В предыдущий раз вы приезжали в Россию 15 лет назад. Тогда, в 2010 году, ваш визит тоже проходил в мае, и было принято Совместное заявление, посвященное 65-летию окончания Второй мировой войны. День Победы всегда будет иметь особое значение для наших народов, сражавшихся против фашизма», — отметил Путин.
Он напомнил, что Бразилия присоединилась к антигитлеровской коалиции. «Ваши подразделения принимали участие и в боевых действиях в Италии, и занимались охраной коммуникаций на юге Атлантики, внесли свой вклад в общую победу над врагом.
Знаю, что в Бразилии, как и у нас в России, чтут память о тех событиях, отдают дань уважения подвигу победителей», — подчеркнул российский лидер и позитивно оценил развитие двусторонних отношений между странами.
В свою очередь, Лула говорил об «усилении строительства стратегического партнерства» между Бразилией и Россией. «Мы не живем в спокойствии. Те решения, которые были приняты и которые высказал президент Соединенных Штатов, тарифная политика для всех стран, закапывают вопрос о свободной торговле, вопрос об усилении многосторонности и закапывают также уважение свободных государств, о котором мы не можем забывать», — подчеркнул он.
Те же США спровоцировали украинский кризис. Бразилия совместно с Китаем выступила с инициативой создания платформы «Друзья мира». Буквально накануне визита президента в Москву в бразильских СМИ прошла информация, что президент Лула хочет стать посредником на мирных переговорах с Украиной, поскольку Штаты не выполнили своих обещаний по урегулированию конфликта.
Профессор МГИМО Борис Мартынов объяснил URA.RU, что в целом Лула придерживается «благожелательного нейтралитета в отношении украинского конфликта». «Он не ответил на пять посланий этого самого квази-президента Зеленского. Но Бразилия вместе с Китаем еще при Джо Байдене выступили с совместной посреднической инициативой. И Россия всегда позитивно воспринимала миротворческие инициативы других стран. Но будет ли эффект, сказать сложно, — полагает Мартынов. — Чтобы танцевать танго, нужны двое. Украина же законодательно запретила себе вступать в переговоры с Россией. Вот это пока не позволяет говорить о перспективах».
Но для России разница между США и той же Бразилией в мирных переговорах существенная. По словам Мартынова, если тактика США упирается в «эгоистичные национальные интересы», то Бразилия и Китай «заинтересованы в становлении многополярного мира, основанного не на правилах, а на праве и на равноправном сотрудничестве».
«Это две разные реальности. Реальность Бразилии, как и России, — это традиция уважения к международному праву, традиция мирного разрешения споров. Участие в урегулировании украинского конфликта позволит Бразилии повысить свой авторитет.
Луле это нужно, чтобы международное сообщество признало Бразилию как восходящую державу, а в перспективе — как глобальную державу. Но Запад не хочет уступать, идет борьба, и Украина — это такой оселок (точильный камень — ред.), на котором проверяется отношение к тому, каким будущий мир видит каждая из потенциальных больших держав», — заключил Борис Мартынов.
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