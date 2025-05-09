09 мая 2025

В Латвии завели 36 дел за пение русских военных песен

© Служба новостей «URA.RU»
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В Латвии задерживали и за демонстрацию георгиевских ленточек
В Латвии задерживали и за демонстрацию георгиевских ленточек Фото:
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В Латвии зафиксировано 36 административных дел, возбужденных за исполнение русских военных песен и использование символики, связанной с празднованием 9 Мая. Большинство инцидентов произошло в столице страны — Риге. Об этом сообщают республиканские СМИ. 

«Сотрудники правоохранительных органов возбудили 36 дел об административных правонарушениях, связанных с 9 Мая, в том числе 16 в Риге. Два человека были задержаны», — говорится в сообщении портала Общественного вещания Латвии (LSM).

По сведениям издания, задержания происходили, в частности, за публичное использование цветочных композиций, выполненных в цветах российского флага, георгиевских ленточек, орденов Красной Звезды, а также за исполнение русских военных песен.

Как сообщало URA.RU ранее, в Германии неизвестные лица повредили венки, возложенные Россией и Белоруссией к мемориальной плите на территории бывшего концлагеря Дахау. Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

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В Латвии зафиксировано 36 административных дел, возбужденных за исполнение русских военных песен и использование символики, связанной с празднованием 9 Мая. Большинство инцидентов произошло в столице страны — Риге. Об этом сообщают республиканские СМИ.  «Сотрудники правоохранительных органов возбудили 36 дел об административных правонарушениях, связанных с 9 Мая, в том числе 16 в Риге. Два человека были задержаны», — говорится в сообщении портала Общественного вещания Латвии (LSM). По сведениям издания, задержания происходили, в частности, за публичное использование цветочных композиций, выполненных в цветах российского флага, георгиевских ленточек, орденов Красной Звезды, а также за исполнение русских военных песен. Как сообщало URA.RU ранее, в Германии неизвестные лица повредили венки, возложенные Россией и Белоруссией к мемориальной плите на территории бывшего концлагеря Дахау. Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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