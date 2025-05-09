09 мая 2025

Лидеры трех стран отправились в Киев

DPA: Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев
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Ожидается, что к ним присоединится и премьер-министр Польши Дональд Туск
Ожидается, что к ним присоединится и премьер-министр Польши Дональд Туск Фото:
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Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA. Ожидается, что к ним присоединится и премьер-министр Польши Дональд Туск, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, а также возможности прекращения огня.

По информации агентства, лидеры четырех стран сделали совместное заявление по итогам переговоров, поддержав призыв президента США Дональда Трампа к полному и безоговорочному 30-дневному прекращению огня. «Он, как считают они, должен создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире», — приводит DPA позицию европейских политиков.

8 мая Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, напоминает RT. На следующий день канцлер Германии посетил представительства ЕС и НАТО в Брюсселе. Перед отправлением в Киев Мерц встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту, расположенном недалеко от границы с Украиной.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA. Ожидается, что к ним присоединится и премьер-министр Польши Дональд Туск, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, а также возможности прекращения огня. По информации агентства, лидеры четырех стран сделали совместное заявление по итогам переговоров, поддержав призыв президента США Дональда Трампа к полному и безоговорочному 30-дневному прекращению огня. «Он, как считают они, должен создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире», — приводит DPA позицию европейских политиков. 8 мая Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, напоминает RT. На следующий день канцлер Германии посетил представительства ЕС и НАТО в Брюсселе. Перед отправлением в Киев Мерц встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту, расположенном недалеко от границы с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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