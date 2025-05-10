Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая

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Причины отмены церемонии проведения разводов караулов в сообщении не уточняются
Причины отмены церемонии проведения разводов караулов в сообщении не уточняются Фото:

Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля 10 мая не состоится. Об этом сообщили Федеральной службе охраны РФ.

«Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка <...> проводиться не будет», — говорится в сообщении ФСО. Причины отмены церемонии и возможные изменения в графике проведения разводов караулов в дальнейшем в сообщении не уточняются.

9 мая на Красной площади прошел парад Победы. В торжественных мероприятиях приняли участие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе участники специальной военной операции, а также военнослужащие из государств СНГ и других зарубежных стран, напоминает RT.

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Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля 10 мая не состоится. Об этом сообщили Федеральной службе охраны РФ. «Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка <...> проводиться не будет», — говорится в сообщении ФСО. Причины отмены церемонии и возможные изменения в графике проведения разводов караулов в дальнейшем в сообщении не уточняются. 9 мая на Красной площади прошел парад Победы. В торжественных мероприятиях приняли участие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе участники специальной военной операции, а также военнослужащие из государств СНГ и других зарубежных стран, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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