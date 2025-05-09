Путин восхитился походкой премьер-министра Словакии Фицо

Президент России Владимир Путин обратил внимание на энергичную походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло после торжественного приема в Кремле.
«У вас прямо такая спортивная походка», — заявил Путин в адрес Фицо. Слова президента передает «Общественное телевидение России». Премьер Словакии в ответ улыбнулся, после чего поинтересовался, запланирована ли у них дополнительная встреча в тот же день. Путин ответил утвердительно.
Роберт Фицо 9 мая поучаствовал в мероприятиях на Красной площади, посвященных 80-летию Победы. 7 мая он заявлял, что Эстония намеренно попыталась сорвать его визит, не разрешив пролет над своей территорией, несмотря на имеющееся у Словакии разрешение на использование ее воздушного пространства. Фицо подчеркнул, что этот шаг Эстонии является сознательной попыткой помешать ему.
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